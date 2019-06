Mariage Renault-Fiat Chrysler : "Une fusion, c'est toujours fait pour supprimer des doublons"

Selon François Lenglet, la fusion Renault-Fiat Chrysler à 33 milliards d'euros a des inconvénients. Le prix demandé par Fiat est élevé au regard de la vétusté de la partie italienne. Une telle association risque de conduire à des fermetures d'usine en France et en Italie. Mais l'opération offre à Renault un accès au marché américain avec la marque Jeep et de sortir du tête-à-tête stérile avec Nissan.



