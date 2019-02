Maroc : des diplômés et chômeurs malvoyants menacent d'organiser un "suicide collectif" dans les prochains jours

Ces diplômés malvoyants estiment être exclus de la société et expliquent vivre dans des conditions déplorables en raison de leur position en marge du marché du travail, lié à leur handicap. Ils expliquent également que le gouvernement ne fait guère avancer leur cause et cette absence de soutien les conduit à prendre une décision irrémédiable : "c'est pourquoi nous, membres de la coordination nationale des aveugles qui avons des diplômes au Maroc, avons décidé de faire offrandes de nos âmes dans un sacrifice collectif dans les prochains jours pour la cause des aveugles au Maroc", disent-ils, espérant que ce geste "servira aux générations futures et améliorera les conditions de vie dans le pays".