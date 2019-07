Maroc : la plus grande centrale solaire au monde

La station solaire d'Ouarzazate est un site hors norme, avec ses deux millions de panneaux alignés les uns après les autres. Ce lieu a été choisi pour son ensoleillement exceptionnel, 320 jours par an. La centrale alimente en électricité deux millions de personnes dans tout le Maroc. Son installation a aussi permis à des dizaines de villages de se développer.



