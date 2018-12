Touristes tuées au Maroc : les meurtriers inspirés par l'EI mais "sans contact" avec les chefs de l'organisation

Le chef de l'antiterrorisme note également que les auteurs présumés des décapitations "n'avaient pas préparé leur action". Leur seul objectif était de mener une action terroriste à l'intérieur du royaume visant les services de sécurité ou des touristes étrangers. C'est pourquoi ils ont décidé de se rendre dans la région particulièrement touristique d’Imlil.





Dans ces révélations, le chef de l’antiterrorisme marocain explique aussi que tous travaillaient et venaient de milieux sociaux défavorisés. Deux d’entre eux étaient des marchands ambulants, et les autres, âgés de 33 ans, étaient plombier et menuisier. Vivant dans la précarité, ces conditions seraient l’une des "origines de cet extrémisme", selon le patron du BCIJ, qui plaide pour que soient combattus dans le royaume "la précarité, l'analphabétisme et l'ignorance".