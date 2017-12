Marrakech poursuit son engagement dans la voie de l'économie verte

C'est une ville touristique pionnière en matière de protection de l'environnement. Depuis l'organisation de la COP22 en 2016, Marrakech n'a pas ôté ses habits verts. Des bus électriques circulent. L'énergie solaire est omniprésente. Et des moteurs à hydrogène vont bientôt alimenter les mobylettes si appréciées des habitants.



