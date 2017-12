Tiananmen : 10.000 morts, cadavres "en pâte"... 28 ans plus tard, l'autre récit d'une nuit cauchemardesque

"Quatre étudiantes blessées qui imploraient d'être épargnées ont reçu des coups de baïonnette", ajoute Alan Donald, avant d'évoquer des ambulances militaires qui "ont essuyé des coups de feu alors qu'elles tentaient d'intervenir". Ces exactions sont imputées principalement à la 27e Armée, composée de soldats originaires de la province du Shanxi (nord) "illettrés à 60% et qualifiés de primitifs". Elle est commandée par Yang Zhenhua, neveu de Yang Shangkun, alors président de la République populaire (un poste honorifique). Selon le document, la répression a engendré des tensions au sein de l'armée, le commandant militaire de la région de Pékin refusant de fournir nourriture et casernes aux soldats venus des provinces pour ramener l'ordre. "Certains membres du gouvernement considèrent que la guerre civile est imminente", affirme l'ambassadeur.





Si l'évaluation du nombre de morts est jugée "fiable", par l'ancien leader étudiant Xiong Yan, désormais naturalisé américain, un second, Feng Congde, établi aux Etats-Unis, évoque toutefois un autre télégramme envoyé trois semaines plus tard par l'ambassadeur Donald ramenant alors le nombre de morts entre 2700 et 3400. Elle est néanmoins également jugée crédible par le sinologue français Jean-Pierre Cabestan, qui rappelle que des documents déclassifiés ces dernières années aux Etats-Unis ont abouti au même ordre de grandeur.