Massacre du 17 octobre 1961 : l'Algérie réclame une approche "loin de la prédominance de la pensée colonialiste"

"Je réaffirme notre souci ferme de traiter les dossiers de l'Histoire et de la mémoire, sans complaisances ni compromissions et avec le sens aigu des responsabilités (…) loin des engouements et de la prédominance de la pensée colonialiste arrogante de lobbies incapables de s'affranchir de leur extrémisme chronique", a-t-il avancé dans une déclaration publiée sur le site de la présidence algérienne.

Le successeur d'Abdelaziz Bouteflika avait décrété quelques heures plus tôt que tous les 17 octobre désormais, et à compter de ce dimanche, l'Algérie devra observer une minute de silence en mémoire des victimes de cette tragédie. "Qu'il soit clair pour tous que le vaillant peuple algérien, fier des racines séculaires de sa Nation, avance dignement à pas sûrs, déterminé et uni plus que jamais, sur la voie de l'édification d'une Algérie souveraine", a-t-il ajouté.