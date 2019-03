Massacre évité dans un bus en Italie : le jeune garçon qui a donné l'alerte bientôt citoyen italien

Son geste a permis de sauver 51 vies. Le 20 mars dernier, un chauffeur de bus italien d'origine sénégalaise âgé de 47 ans, Ousseynou Sy, a menacé et pris en otages 51 collégiens, invoquant le sort des migrants africains morts en Méditerranée avant d'incendier le véhicule. C'est alors que Ramy Shehata, jeune collégien de 13 ans, s'est saisi de son téléphone caché et donné l'alerte en appelant son père et le prévenant de la situation en arabe.