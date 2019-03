Massacre évité de justesse en Italie : que sait-on du chauffeur qui a incendié son bus avec 51 enfants à bord ?

"Nous ne connaissions pas ses précédents", assure l'entreprise qui l'employait au quotidien La Repubblica. "Il était avec nous depuis 15 ans. Il avait commencé en s'occupant de la propreté puis avait été promu chauffeur", explique Luca Lanzanova, un responsable. Et d'ajouter : "Au cours de ces années, nous n'avons jamais noté des signes de déséquilibre (mental, ndlr) et nous n'avons jamais reçu aucune plainte le concernant". Un autre responsable a précisé que Ousseynou S. "a subi les contrôles périodiques que font tous les chauffeurs et rien n'est apparu".

Ousseynou S., âgé de 47 ans, serait né en né en France en 1972, de parents sénégalais selon la chaîne d'information de Mediaset TG Com 24 et selon La Repubblica avant d'obtenir la nationalité italienne en 2004 à la suite d'un mariage avec une femme de cette région du nord de l'Italie avec laquelle il a eu deux fils et dont il s'est séparé. "La séparation est à l'origine de tous les problèmes d'Ousseynou", affirment ses collègues chauffeurs cités par le quotidien.