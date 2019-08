Matteo Salvini : le Trump européen ?

L'Europe surveille Matteo Salivini comme le lait sur le feu. Économiquement, il sera peut-être à l'origine d'une crise dans la zone euro. Politiquement, il vient de faire exploser sa coalition et réclame des élections anticipées. Le sulfureux patron de la Ligue du Nord a interrompu sa tournée des plages cet été. Il multiplie les coups de poker, de com et les tours de force. Faut-il craindre le ministre de l'Intérieur italien ?



Ce vendredi 9 août 2019, Vincent Lamhaut, dans sa chronique "Les indispensables", nous parle de Matteo Salvini et de la crise politique en Italie. Cette chronique a été diffusée dans 24h Pujadas du 09/08/2019 présentée par Amélie Carrouer sur LCI. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, David Pujadas apporte toute son expertise pour analyser l'actualité du jour avec pédagogie.