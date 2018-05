Maurane : un émouvant adieu

La chanteuse Maurane s'est éteinte le lundi 7 mai 2018 à Bruxelles à l'âge de 57 ans. Lors de ses funérailles jeudi 17 mai 2018, environ 1 500 personnes étaient venues à Notre-Dame des Grâces, à Woluwe-Saint-Pierre, lui offrir des applaudissements et y déposer des gerbes de fleurs. Sa famille et ses amis, d'illustres artistes étaient présents, pour lui rendre un dernier hommage.



