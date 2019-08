Méditerranée : des migrants de l'Open Arms désespérés se jettent à l'eau, Madrid envoie un navire militaire

Six pays européens ont promis de les accueillir mais Rome, par la voix de son vice-président du Conseil Matteo Salvini, a refusé de faire débarquer les migrants. Madrid a alors fini par proposer ce dimanche au bateau de rejoindre Algésiras, dans l'extrême sud de l'Espagne, ce que l'ONG a jugé "absolument irréalisable".





Dans un entretien publié mardi 20 août par El Pais, le fondateur d'Open Arms, Oscar Camps, avait demandé à ce que les migrants puissent débarquer à Lampedusa avant d'être transférés en avion. C'est une autre option qui a été choisie : mardi 20 août, Madrid a annoncé l'envoi d'un navire militaire à Lampedusa pour récupérer les migrants et devrait les amener jusqu'au port de Palma de Majorque, aux Baléares.





La Commission européenne s'était félicitée "de la bonne volonté de l'Espagne" mais avait appelé "tous les Etats membres et les ONG à coopérer ensemble et trouver une solution qui fonctionne et qui permette de débarquer les gens à bord de l'Open Arms dans les plus brefs délais".