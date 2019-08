Méditerranée : obligé de débarquer les réfugiés en Sicile, le navire Open Arms mis sous séquestre par la justice italienne

La Commission européenne s'était félicitée "de la bonne volonté de l'Espagne" mais avait appelé "tous les Etats membres et les ONG à coopérer ensemble et trouver une solution qui fonctionne et qui permette de débarquer les gens à bord de l'Open Arms dans les plus brefs délais". Reste que le sort de ces personnes a tourné à la passe d'armes entre Madrid et Rome. Matteo Salvini a été accusé de tirer profit politiquement de cette affaire, en pleine crise politique à Rome, où le gouvernement populiste a chuté ce mardi avec la démission de Giuseppe Conte. La ministre espagnole de la Défense avait qualifié le refus de Salvini de "honte pour l'humanité", ajoutant que les "vies humaines ne lui importaient pas". "Face à l'urgence humanitaire, personne ne peut détourner le regard. Nous n'allons pas le faire, contrairement à Salvini", a-t-elle encore dit.





Ce à quoi le ministre de l'Intérieur italien a répondu : "La fermeté est l'unique façon d'éviter à l'Italie de redevenir le camp de réfugiés de l'Europe, comme le démontre encore ces heures-ci le bateau de l'ONG espagnole des faux malades et des faux mineurs", a martelé pour sa part Matteo Salvini sur Twitter.