Méditerranée : plus de 600 migrants morts en un mois, les ONG dénoncent les "blocages" de leurs bateaux

Plus de 600 migrants se sont noyés en mer Méditerranée en un mois, indiquent jeudi les deux ONG Médecins sans frontières et SOS Méditerranée. "Les gouvernements européens sont pleinement conscients des niveaux alarmants de violence et d'exploitation subis par les réfugiés, les demandeurs d'asile et les migrants en Libye, mais sont déterminés à empêcher les personnes d'atteindre l'Europe à tout prix", affirment les deux organisations dans un communiqué.





"Ces tragédies se sont produites car il n'y avait plus de bateaux de sauvetage d'organisations non gouvernementales actives en Méditerranée centrale", poursuivent les ONG, qui estiment que "l'Europe porte la responsabilité de ces morts". Médecins sans frontières et SOS Méditerranée indiquent que ces 600 morts représentent la moitié du nombre total de victimes depuis le début de l'année en Méditerranée.