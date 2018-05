Meghan Markle, un visage plus moderne pour la monarchie

Actrice américaine et métisse, Meghan Markle est aujourd'hui en train de réaliser son rêve d'enfance. Elle s'apprête à épouser le prince Harry. Pour la famille royale, la comédienne est une véritable opportunité en matière de représentation. En tant que femme moderne, elle incarne mieux la diversité.



