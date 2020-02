Le Canada n'assurera plus la sécurité du prince Harry et de Meghan Markle dès qu'ils auront quitté la monarchie

"Étant donné que le duc et la duchesse sont actuellement reconnus comme des personnes jouissant d'une protection internationale, le Canada a l'obligation de fournir une assistance en matière de sécurité", a expliqué Bill Blair, le ministre fédéral de la Sécurité publique, auprès de CBC News. "La RCMP fournit une assistance depuis [leur] arrivée au Canada par intermittence depuis novembre 2019. L'assistance cessera dans les prochaines semaines, en raison de leur changement de statut ", a-t-il précisé.

Par cette déclaration, Bill Blair apaise les tensions et répond à la question, posée en janvier dernier, de savoir si les Canadiens prenaient eux-même en charge les dépenses de sécurité du couple royal. Toujours selon CBS News, les experts estiment que le coût de la sécurité du couple dans sa nouvelle vie, marquée par l'arrivée du petit Archie et rythmée par de nombreux voyages, est compris entre 9 millions et 27 millions d'euros par an.