Mémoires de Barack Obama : les finances florissantes de l'ancien président

Conférences devant des salles combles, juteux contrat avec Netflix ou des maisons d'édition : Barack Obama est sur tous les fronts. Ou plutôt, le couple Obama, son épouse Michelle étant tout aussi active. Publié en novembre 2018, les mémoires de l'ancienne First lady se sont écoulés à environ 14 millions d'exemplaires depuis sa sortie. Il faut dire qu'une bonne partie de la fortune du couple repose sur l'édition : les trois précédents livres de Barack Obama – Lettre à mes filles, Les Rêves de mon père et L’Audace d’espérer – lui avaient déjà rapporté 15,6 millions de dollars.

Sa petite entreprise ne connait pas la crise. Barack Obama, qui a publié mardi ses mémoires – Une terre promise, aux éditions Fayard -, peut déjà savourer son succès : l'ouvrage s'est vendu à près de 890.000 exemplaires aux États-Unis et au Canada dès le premier jour. Un record de vente qui devrait permettre à l'ancien président d'accroitre un peu plus sa fortune.

Des chiffres que son éditeur, Publishing Group, avaient forcément en tête au moment de signer au couple une avance pour leurs mémoires respectives. Barack et Michelle Obama auraient en effet négocié une avance de 57,6 millions d'euros pour coucher sur le papier leur vie et leurs souvenirs.

Autre source de revenus : les conférences et autres interventions lors de divers sommets. Selon le New York Times, l’ancien président aurait ainsi touché 400.000 dollars pour un discours devant des entreprises de Wall Street. De son côté, Michelle Obama aurait été payée 225.000 dollars il y a plusieurs mois lors d'une conférence sur les femmes, selon le New York Post. En outre, l'ancien président touche (déjà) sa retraite pour les fonctions occupées au sommet de l'État entre 2008 et 2016 : environ 200.000 dollars par an.