Les taxes américaines sur le bois canadien sont-elles un échec comme l'affirme Macron ?

Concernant les exportations canadiennes vers les Etats-Unis, Emmanuel Macron semble se tromper là aussi. Et pour cause : si elles dégringolaient de 16% entre janvier 2017 et janvier 2018, celles-ci ont continué à chuter, certes dans une moindre mesure, après la mise en oeuvre des taxes. Selon Wood Markets, la baisse était ainsi de 7,6% entre juillet 2018 et 2019. Une baisse qui n'a toutefois pas été compensée par une hausse de la production nationale américaine. Des pays européens ont en revanche su tirer leur épingle du jeu, les exportations ayant notamment bondi en Allemagne, en Autriche, en Suède et en Finlande.





Avec des cours redevenu très bas et l'application de 20% de taxes, le Canada pâtit cependant bel et bien de cette situation. "Des dizaines de scieries ont réduit leur activité en Colombie-britannique et quatre sont définitivement fermées", confirme à LCI Russel Taylor, directeur-général de Wood Markets. Il faut rappeler que le marché américain est crucial pour les Canadiens : en 2018, 91% du bois d'oeuvre importé aux Etats-Unis en provenaient. Russel Taylor reconnaît d'ailleurs qu'"en comparaison, presque aucune usine aux États-Unis n'a réduit sa production".