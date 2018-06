Mercredi 13 juin : la revue de presse de Natacha Polony

La rencontre entre le président américain et son homologue nord-coréen suscite l'intérêt de la presse ce mercredi. Le Figaro titre : "Après le sommet, le temps des questions". A la Une de Libération : "Sommet Kim-Trump, une histoire de flous". Dans les Dernières Nouvelles d'Alsace, Pascal Coquis intitule : "La paix vraiment ?" . Dans La Montagne, Florence Chédotal opte pour son édito : "Tout ça pour ça ?". Le Figaro titre : "Le diable est dans les mots". Dans Le Républicain Lorrain, Michel Klekowski titre son édito : "Politique du deal". Dans le Courrier picard, Bertrand Meniel opte pour son édito : "Raison et consensus". L'Opinion publie : "Migrants : la solidarité européenne à la dérive". Libération intitule : "Aquarius : la France refuse de mouiller, Macron éclaboussé". Autre sujet, Le Monde publie : "Laïcité à l'école : les enseignants en première ligne". Autre article dans le même quotidien : "Le métier d'enseignant ne fait plus rêver". Enfin, l'article du jour est publié au Canard Enchaîné : "La facture bidon de la vaisselle de l'Elysée".



