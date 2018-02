Mercredi 14 février : la revue de presse de Natacha Polony

Le service national universel obligatoire passionne les journaux. Le Monde titre : " Le service national universel sera obligatoire" tandis que La nouvelle République, dans son édito publie: "Service national "La promesse ou la raison". Sur les violences, Le Figaro met à la une: "La hausse inquiétante des violences gratuites". Sinon, dans sa page "Sciences et Médecine", Le Monde a publié un article intitulé : "Chez le chimpanzé comme chez l'homme, le self-control prédit l'intelligence".



