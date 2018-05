Mercredi 16 mai : la revue de presse de Natacha Polony

La finale de la Ligue Europa suscite l'intérêt de la presse ce mercredi. En Une de La Marseillaise : "Allons z'enfants !". En couverture de La Provence : "Tous avec nos héros". En Une de L'Equipe : "A jamais la deuxième ?". Le Figaro publie : "Ligue Europa : le défi ultime de l'OM face à l'Atlético". En Une de Libération : "L'OM c'est moi !". Dans le même quotidien, Grégory Schneider titre son édito : "Une finale à qui sera le plus olympien". Autre sujet, En couverture de L'Opinion : "Cahuzac, le droit et la morale". Dans La Croix, Dominique Greiner titre son édito : "Justice fiscale". L'Alsace opte pour son édito : "Condamné en appel, Cahuzac ira-t-il en prison ?". Dans La République des Pyrénées, Jean-Michel Helvig titre son édito : "Cahuzac : une justice zigzagante". Maurice Bontinck opte pour son édito dans La Charente Libre : "Cahuzac ou la France qui fraude mais ne tombe pas". L'Opinion publie : "Procès Cahuzac, la stratégie gagnante de Dupont-Moretti". Autre thème, Le Parisien titre : "A 4 ans, au tribunal pour un bisou". En Une du même quotidien : "Violence : des caméras pour soigner l'hôpital". Enfin, l'article du jour est publié sur le site Ulyces : "La psychologie peut-elle expliquer pourquoi les artistes nuls pensent qu'ils sont bons ?".



