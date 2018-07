Mercredi 18 juillet : la revue de presse de Benjamin Duhamel

Les polémiques autour de la Coupe du monde suscitent l'intérêt de la presse ce mercredi. A la Une de L'Opinion : "Champions du monde de la polémique politicienne". Le Figaro publie : "La victoire française ne profite pas à la popularité d'Emmanuel Macron". Julien Martin titre son édito dans L'Obs : "Macron des villes et Didier Deschamps : si loin et si proches". Jean-Marc Chevauchet opte pour son édito dans Courrier Picard : "L'inattendu Macron". Autre sujet, Rokhaya Diallo a signé une tribune du Washington Post sur les origines des Bleus. En couverture de L'Humanité : "Nelson Mandela : Cent ans et des idées éternelles". Enfin, le Parisien publie en première page : "Comment entretenir la flamme".



Ce mercredi 18 juillet 2018, Benjamin Duhamel nous présente la revue de presse du jour. Cette chronique a été diffusée dans La République LCI du 18/07/2018 présentée par Amélie Carrouer sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 9h, Julien Arnaud sera aux commandes de ce grand talk d’opinion, avec à ses côtés Roselyne Bachelot pour trois heures de débat et de polémique.