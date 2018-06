Mercredi 20 juin : la revue de presse de Natacha Polony

L'accord entre Emmanuel Macron et Angela Merkel pour un budget de la zone euro suscite l'intérêt de la presse ce mercredi. Cécile Cornudet titre son édito dans Les Echos : "Europe, le vrai visage". Dans Midi Libre, Olivier Biscaye opte pour son édito : "Europe, réveille-toi". Hervé Chabot titre dans L'Union : "Le Tandem du verbe". Dans La Nouvelle République, Denis Daumin opte pour son édito : "Défi". Autre sujet à la Une de Libération : "Jeux vidéo C'est grave docteur ?". En couverture du Figaro : "Addiction aux écrans : les parents appellent à l'aide". Laurence de Charette titre son édito dans le même quotidien : "Education : les parents au défi des écrans". Le Parisien publie : "Ces jeux vidéo qu'ils vont vous réclamer". Un autre article dans le même journal s'intitule : "Au Mexique, une culotte spéciale foot indigne". Enfin, l'article du jour est publié au Figaro : "Code Netflix : des fumeurs aux espaces non-désir".



Ce mercredi 20 juin 2018, Natacha Polony, dans sa chronique "Polony sans filtre", nous présente la revue de presse du jour. Cette chronique a été diffusée dans La République LCI du 20/06/2018 présentée par Julien Arnaud et Roselyne Bachelot sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 9h, Julien Arnaud sera aux commandes de ce grand talk d’opinion, avec à ses côtés Roselyne Bachelot pour trois heures de débat et de polémique.