Mercredi 23 mai : la revue de presse de Natacha Polony

Le discours d'Emmanuel Macron sur les banlieues suscite l'intérêt de la presse ce mercredi. En couverture du Figaro : "Banlieues : Macron cherche encore sa politique". En Une de Libération : "Banlieues Macron plan-plan". Laurent Joffrin titre son édito dans le même quotidien : "Dignité". Dans La Voix du Nord, Jean-Michel Bretonnier opte pour son édito : "Le onzième plan banlieue n'aura pas lieu". Dans Le Figaro, Guillaume Tabbard titre : "L'étrange argument des deux mâles blancs". Le Parisien publie : "Opération enfouissement". Dans Les Dernières Nouvelles d'Alsace, Didier Rose titre son édito : "La philo des banlieues". En Une de L'Opinion : "Quartiers : l'appel de Macron aux entreprises". Autre sujet, une petite chronique signée Elodie Emery dans L'Express s'intitule : "Co, le préfixe qui perdra le monde". L'article du jour est publié aux Echos : "Quand la science fait son autocritique". Enfin, vous pouvez retrouver en Une de Charlie Hebdo : "Parcoursup c'est de la merde".



