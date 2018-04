Mercredi 25 avril : la revue de presse de Françoise Degois

La visite d'Etat d'Emmanuel Macron aux Etats-Unis suscite l'intérêt de la presse ce mercredi. Le Canard enchaîné titre : "Trump-Macron... Une rencontre très tactile". Le Figaro publie : "Trump et Macron se rapprochent sur l'Iran". Dans le même quotidien, Georges Malbrunot titre : "Sous pression, Téhéran menace de quitter l'accord nucléaire". Le Parisien titre : "Trump inflexible sur l'Iran". Dans L'Alsace, Laurent Bodin titre son édito : "Les apparences sont sauves". Dans Courrier Picard, Jean-Marc Chevauché opte pour son édito : "Choisir un camp". En Une de Libération : "Lutte contre l'antisémitisme La fracture". Dans le même quotidien, Laurent Joffrin titre son édito : "Antisémitisme : un appel aux effets pervers". Une tribune publiée au Monde s'intitule : "Des imams au service de la République française". En couverture de l'Opinion : "SNCF : la drôle de grève". Dans L'Opinion, Jean-Jérôme Bertolus titre : "Les Français ne font plus grève par procuration". Les Echos publient : "SNCF : le Premier ministre accepte de rencontrer les syndicats". La Voix du Nord titre : "Guillaume Pepy promet une indemnisation des clients". Enfin, l'article du jour est publié dans le numéro spécial de L'Express : "Objectif Mars!".



