Mercredi 25 juillet : la revue de presse de Benjamin Duhamel

Emmanuel Macron, qui sort de son silence sur l'affaire Benalla, suscite l'intérêt de la presse ce mercredi. Etienne de Montety titre son édito dans Le Figaro : "Le premier pas". Pierre Fréhel opte pour son édito dans Le Républicain Lorrain : "C'est moi !". Dans Les Dernières Nouvelles d'Alsace, Dominique Jung titre son édito : "Une parole tardive". Jannick Alimi et Myriam Encaoua titrent dans Le Parisien : "Macron : S'ils cherchent un responsable, le seul responsable c'est moi, et moi seul". Le Huffington Post publie : "Affaire Benalla : Le 'Qu'ils viennent me chercher' d'Emmanuel Macron scandalise politiques et internautes". Le Monde titre : "Un discours bienvenu selon les députés LRM". Autre sujet, L'Obs publie : "2 minutes d'une sonate de Chopin pour bercer des éléphants aveugles en Thaïlande". Enfin, un article au Monde s'intitule : "Delon dans Le Guépard : Visconti ébloui".



