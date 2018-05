Mercredi 30 mai : la revue de presse de Natacha Polony

Les droits télé de la Ligue 1 suscitent l'intérêt de la presse ce mercredi. En Une de L'Equipe : "Droits télé Ligue 1 : le big bang". Les Cahiers du football titrent : "Derrière Mediapro, la Chine, Man City et les frères Guardiola". Challenges publie sur son site : "La Chine, l'eldorado du football français". Autre sujet en couverture de Libération : "Loi alimentation Comment les lobbys cuisinent les députés". En Une du Parisien : "Des députés sabotent la loi Alimentation". Dans La Charente Libre, Maurice Bontinck titre son édito : "Agriculture : un projet de loi sous tensions". Laurent Joffrin opte pour son édito dans Libération : "Alimentation : une loi à la sauce lobbys". Dans L'Humanité, Maud Vergnol titre son édito : "La révolution est dans le pré". La République des Pyrénées publie : "Agroalimentaire : une loi au tamis des lobbys". Un article signé Pierre Vermeren dans Le Figaro s'intitule : "Biodiversité : la France, l'Europe et le monde connaîtront-ils le destin de l'île de Pâques ?". Autre thème en Une de L'Express : "Laïcité, violences, Parcoursup... Blanquer se lâche". Enfin, l'article du jour est publié au Figaro : "Le Sénat enquête sur le malaise policier".



