Mercredi 9 mai : la revue de presse de Françoise Degois

Le choix de Donald Trump de se retirer de l'accord sur le nucléaire avec l'Iran suscite l'intérêt de la presse ce mercredi. Dans Le Figaro, Arnaud de La Grange titre son édito : "Atomisation". L'Express titre : "Nucléaire : l'Iran veut discuter mais menace d'enrichir plus l'uranium". Les Echos titrent : "Trump annonce la sortie des Etats-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien". Midi Libre opte pour son édito : "Et si cétait une chance...". Dans L'Opinion, Jean-Dominique Merchet titre son édito : "L'Europe de Charlemagne Macron doit savoir dire non à Trump". Autre sujet, Le Figaro titre : "Révision constitutionnelle : Macron tente le passage en force". Le Canard Enchaîné publie : "Business France : la justice s'attaque à Muriel Pénicaud". Une interview de Cate Blanchett dans Libération s'intitule : "On vous pose une question sur Harvey, vous répondez, ça finit en titre". Dans son interview dans Newsweek, Polanski qualifie le mouvement #MeToo "d'hystérie collective".



Ce mercredi 9 mai 2018, Françoise Degois, dans sa chronique "Degois sans filtre", nous présente la revue de presse du jour. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 09/05/2018 présentée par Adrien Borne et Roselyne Bachelot sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 9h, Julien Arnaud sera aux commandes de ce grand talk d’opinion, avec à ses côtés Roselyne Bachelot pour trois heures de débat et de polémique.