Métaux rares : l'arme de dissuasion chinoise

Cette semaine, la Chine a menacé de restreindre l'exportation des terres rares en réponse à l'offensive américaine contre Huawei. Sous ce nom un peu abstrait se cachent en fait tous les métaux rares utilisés dans les appareils de haute technologie. Les Chinois assurent aujourd'hui 90% de leurs productions. Une dépendance qui rend évidemment le reste du monde très vulnérable à toute forme de pression via ces métaux rares.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 31/05/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 31 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.