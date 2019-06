Madrid : 36°C en matinée, et alors ? Comment les Espagnols domptent la canicule

A Madrid, en Espagne, personne ne se plaint malgré la chaleur écrasante qui s'abat sur la ville. Avoir un mercure à 36°C le matin y est tout à fait normal pendant la période estivale. Pour cause, les habitants ont leur mode de vie bien à eux et savent s'adapter à la hausse des températures. Des toiles installées en hauteur pour faire de l'ombre dans les rues, des boutiques qui changent d'horaires d'ouverture, faire la sieste dans l'après-midi... c'est sûr, les Espagnols ne savent pas ce qu'est que souffrir de la canicule.



