Japon : Tokyo en alerte maximale avant le passage du typhon Faxai

METEO - Les autorités japonaise ont mis en garde les habitants de la capitale avant le passage du cyclone tropical Faxai, prévu dimanche en fin de journée. Le typhon est accompagné de rafales de vent pouvant atteindre 216 km/h.

Alerte cyclonique sur la capitale du Japon. Les autorités ont mis en garde les habitants de Tokyo avant le passage du violent typhon baptisé Faxai, qui doit atteindre les zones côtières entre dimanche en fin de journée, et lundi matin.

Accompagné de rafales de vents pouvant atteindre 216 km/h, le violent cyclone tropical pourrait s'accompagner de précipitations et susciter de fortes vagues, des glissements de terrain, des inondations et des crues de rivières, selon l'Agence météorologique japonaise. Selon la même source, les vents et les pluies pourraient atteindre des niveaux "historiques".