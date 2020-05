Le cyclone Amphan ravage l'Inde et le Bangladesh et fait 84 morts

Les dégâts sont colossaux. Ces dernières heures, le cyclone Amphan a dévasté des centaines de villages côtiers, des cultures et des milliers de maisons en Inde et au Bangladesh. Le cyclone, le plus puissant à se former dans le golfe du Bengale au XXIe siècle, a causé la mort de 84 personnes, dont 72 en Inde dans l'Etat du Bengale occidental, et 12 au Bangladesh. Rompues à la gestion de cyclones et bénéficiant de systèmes de surveillance météorologique efficaces, les deux nations d'Asie du Sud avaient évacué à titre préventif plus de trois millions de personnes dans des abris.

Apparu le week-end au large de l'Inde, Amphan (se prononce "um-pun") a touché terre mercredi en fin de journée au sud de la grande ville de Calcutta, accompagné de vents autour de 165 km/h et de pluies diluviennes. Le phénomène naturel a abattu de nombreux poteaux électriques, sectionnés des câbles et détruit des transformateurs, entraînant des coupures d'électricité pour 15 millions de Bangladais. Jeudi matin, 10 millions d'entre eux étaient toujours privés de courant.