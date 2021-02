L'ex-champion du monde de natation soupçonné d'être un parrain de la drogue

Champion du monde du 100 m papillon en 1995 et vice-champion olympique sur la même distance en 1996, Miller avait aussi remporté le bronze à Atlanta (États-Unis) au sein du relais 4x100 m nage libre. Il avait été condamné en septembre 2009 à 100 heures de travaux d'intérêt général à Sydney après avoir plaidé coupable des six chefs d'accusation retenus contre lui, et notamment d'avoir approvisionné un ami en ecstasy.

A la barre il avait raconté, très ému, sa descente aux enfers. "En 2004, ma carrière a pris fin et je ne savais pas quoi faire de ma vie. Pour calmer la douleur de me savoir fini, j'ai commencé à fumer (de la marijuana), faire la fête, et tout ça est devenu ma vie", avait-il avoué durant son procès. "Je suis tombé dans l'alcool et la drogue que je prenais pour échappatoires. C'est une chose terrible, comme de coller un pansement adhésif sur une plaie gangrenée", avait-il expliqué.

Il avait été arrêté en avril 2008, après une descente de police dans une zone de stockage à Sydney, où une presse à comprimés volée avait été saisie. À son domicile, un aérosol de défense, des stéroïdes et des somnifères obtenus sans prescription avaient également été trouvés.