MeToo : Melania Trump demande des "preuves tangibles" aux accusatrices

Assise face à la savane kényane avec un casque colonial posé non loin, Mélania Trump a accordé un entretien à la chaîne américaine ABC News. Dans ce décor loin des Etats-Unis, elle décrit son rapport au mouvement féministe #Metoo.





"Je soutiens les femmes, elles doivent être entendues. Nous devons les soutenir. Et aussi les hommes, pas seulement les femmes", confie-t-elle dans un entretien diffusé mercredi et tourné la semaine passée. Pour autant, elle demande aux victimes présumées "des preuves tangibles". "Vous ne pouvez pas juste dire à quelqu'un 'J'ai été agressée sexuellement' ou 'Vous m'avez fait ça'. Car parfois les médias vont trop loin, et la façon dont ils tournent certains articles n'est pas correcte", estime-t-elle.