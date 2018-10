MeToo : ce qui a changé depuis un an

Ce scandale a servi de détonateur, et le comportement de stars du grand écran a été dénoncé. Dustin Hoffman ou Steven Seagal, pour ne citer qu'eux, ont été épinglés. Mais aussi Kevin Spacey, accusé d'avoir harcelé et agressé il y a plusieurs décennies deux jeunes acteurs, mineurs à l'époque. Il a été écarté de la série à succès House of Cards. Plus largement, la culture et le spectacle sont touchés. Le Metropolitan Opera de New York a ainsi écarté son directeur musical, James Levine, soupçonné d'abus sexuels sur plusieurs hommes, et le magnat américain du hip-hop Russell Simmons a quitté toutes fonctions dans ses sociétés. Plusieurs photographes de mode, comme Terry Richardson, ont aussi été mis en cause.





La politique américaine ? John Conyers, doyen de la Chambre des représentants, qui fut champion de la lutte pour les droits civiques des Noirs, a dû démissionner à l'âge de 88 ans sous la pression de son parti démocrate, tout en niant les gestes déplacés que lui reprochent cinq femmes ayant travaillé pour lui. Le sénateur démocrate Al Franken a aussi démissionné pour des gestes déplacés.