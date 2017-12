Metoo : une pétition demande le retrait de Matt Damon du film "Ocean's 8"

Le film doit sortir en juin 2018. Et pour plus de 17.000 personnes, Matt Damon ne peut plus apparaître dans Ocean's 8. En cause : ses propos controversés sur le flot d'accusations de harcèlement sexuel qui ébranle les Etats-Unis.





Aussi, une pétition en ligne appelle George Clooney et Steven Soderbergh, producteurs du film, à "renoncer à la brève apparition de Damon".