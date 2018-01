Meurtre de Kim Wall à bord d'un sous-marin : elle aurait été violée et torturée avant d'être assassinée

La journaliste indépendante de 30 ans, qui avait exercé sur tous les continents et collaboré avec The Guardian et le New York Times, avait embarqué le soir du 10 août près de Copenhague à bord du Nautilus avec Peter Madsen, le concepteur et propriétaire du submersible. Elle souhaitait faire le portrait de cet ingénieur autodidacte obsédé par la conquête des mers et de l'espace, dont l'enquête a aussi révélé la part d'ombre : son inclination pour les vidéos mettant en scène des décapitations de femmes et ses accès de violence.



L'accusation soutient que Peter Madsen a tué Kim Wall afin de satisfaire un fantasme sexuel ; ce qu'il nie. Aucun mobile n'apparaît cependant clairement dans l'acte d'accusation.