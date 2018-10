Meurtre d'une journaliste en Bulgarie : le motif professionnel écarté après l'arrestation d'un suspect

C'est sur une allée au bord du Danube que le corps sans vie de Viktoria Marinova a été retrouvé, samedi, en Bulgarie. Très vite, le meurtre de cette journaliste a été relié à sa profession, dans un pays où la liberté de la presse est régulièrement bafouée. Quatre jours plus tard, les autorités ont exclu "à ce stade" un motif lié au métier de la victime. Et ce, suite à l'arrestation d'un homme.





Le suspect, dont l'ADN a été retrouvé sur la scène du crime, a été arrêté tard mardi en Allemagne sur la base d'un mandat d'arrêt européen, a annoncé mercredi le ministre de l'Intérieur bulgare Mladen Marinov. "Nous avons suffisamment de preuves reliant cette personne au lieu du crime et à la victime", a-t-il souligné. Dénommé Severin Krasimirov, ce Bulgare né en 1997 était déjà recherché pour meurtre et pour viol. Il habitait dans le voisinage et s'est enfui en Allemagne par la route via la Roumanie dimanche, au lendemain du crime. Il a été arrêté à Stade, près de Hambourg, a précisé le chef de la police de Basse-Saxe, Friedo de Vries, saluant une coopération policière "exemplaire" entre les deux pays.