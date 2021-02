Meurtre de Malcolm X : sa famille demande la réouverture de l’enquête

Ce nouveau rebondissement a lieu 55 ans, jour pour jour, après le meurtre de Malcolm X. Les filles de cet activiste pour les droits des Afro-américains ont présenté, lors d’un point presse samedi 20 février, une lettre mettant en cause les forces de l’ordre dans cette affaire.

Le document a été rédigé par un ancien policier new-yorkais, aujourd'hui décédé, qui accuse la police de New York et le FBI de complicité dans le meurtre. Ce policier, qui était noir et opérait sous couverture, affirmerait s'être rapproché, à la demande de sa hiérarchie, de l'entourage de Malcolm X et avoir piégé deux de ses gardes du corps, arrêtés quelques jours seulement avant l'assassinat.