Meurtre de Sophie Lionnet : en larmes, l'accusée avoue avoir frappé "très fort" la jeune fille au pair

Selon le récit d’Ouissem Medouni, interrogé la semaine dernière à la barre, Sophie Lionnet est morte à la suite d'un interrogatoire que sa compagne aurait poursuivi sans lui dans la nuit du 18 au 19 septembre 2017. Il aurait été réveillé dans la nuit par Sabrina Kouider, qui lui aurait montré la victime inanimée dans la salle de bains en répétant "Qu'est-ce que j'ai fait ?".

Le 20 septembre, les pompiers, alertés par des voisins, avaient découvert Ouissem Medouni en train de brûler le corps de jeune fille, dans le jardin de leur logement du sud-ouest de Londres. Pour couvrir l'odeur, l'homme avait fait griller du poulet : "Comme ça, les gens penseraient que c'était un barbecue", avait-il raconté. Pendant ce temps, sa compagne a pris une douche "pour se laver de ses péchés".





L'un et l'autre se renvoient la responsabilité de la mort de la jeune femme. Sabrina Kouider a dépeint son compagnon, un ex-analyste financier de 40 ans, comme un homme infidèle et violent. "Il était avec moi pour le sexe, rien d'autre, et l'argent", a-t-elle lancé. Lui, a décrit la "double personnalité" de sa compagne qui "pouvait être adorable comme elle pouvait être détestable" et pouvait s'énerver "à cause d'un regard, d'une bêtise". Pour ce manutentionnaire, Sabrina Kouider est une "manipulatrice", qui sait "charmer" et "mentir" et s'en prend aux "plus faibles".





Le couple s'était rencontré à une fête foraine en France en 2001, avant d'entamer une relation émaillée de ruptures, pendant laquelle Sabrina Kouider a eu deux enfants avec deux autres hommes.