Meurtre de Sophie Lionnet à Londres : les premiers aveux des meurtriers présumés

En fin d'année dernière, la mort de Sophie Lionnet avait provoqué une vive émotion parmi les jeunes au pair installées et travaillant au Royaume-Uni, et plus largement au sein d'une partie de la communauté française. L'affaire avait également suscité de nombreux témoignages, mettant en lumière les difficultés, entre isolement et exploitation, parfois rencontrées par ces femmes, souvent très jeunes et sans expérience, qui travaillent et habitent dans des familles à l'étranger.





Début octobre, une marche silencieuse en hommage à Sophie Lionnet, organisée par sa famille et ses proches, avait rassemblé quelques dizaines de personnes dans le quartier où elle vivait et les lieux qu'elle avait pour habitude de fréquenter.