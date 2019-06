Meurtre du journaliste Jamal Khashoggi : en "colère", Trump dédouane le prince saoudien

En début de journée, le dirigeant américain avait soigné sa relation avec son homologue saoudien. "Vous avez fait un travail spectaculaire", a lancé Donald Trump en s'adressant à son "ami" MBS lors d'une rencontre bilatérale en marge du sommet du G20 à Osaka. Le locataire de la Maison Blanche a insisté sur les changements en cours en Arabie saoudite, "particulièrement ce que vous avez fait pour les femmes", a-t-il ajouté en se tournant vers le prince héritier.





Le 2 octobre 2018, Jamal Khashoggi, qui collaborait notamment avec le Washington Post et résidait aux Etats-Unis, a été tué et démembré dans le consulat de son pays à Istanbul par un commando d'agents saoudiens venus depuis Ryad. Le Sénat américain, pourtant contrôlé par le camp républicain du président, a unanimement adopté une résolution attribuant la responsabilité de l'assassinat à Mohammed ben Salmane.





Pour autant, l'administration Trump affirme ne pas disposer de preuve irréfutable de l'implication directe du jeune et puissant dirigeant saoudien, bien que les sénateurs, après avoir été informés à huis clos à l'automne des conclusions de la CIA, aient assuré n'avoir "aucun doute" sur le fait que le prince héritier avait "ordonné" le meurtre du journaliste. La justice saoudienne a ouvert une enquête et s'est dite prête à coopérer avec les enquêteurs turcs qui mènent leurs propres investigations. Mais depuis le début de l'affaire, une extrême méfiance règne de part et d'autre.