Meurtre raciste d'Ahmaud Arbery aux Etats-Unis : trois hommes formellement inculpés

Les trois hommes arrêtés après la mort d'Ahmaud Arbery, un jeune joggeur noir, dans le sud des Etats-Unis ont été formellement inculpés de meurtre mercredi par un grand jury. Ahmaud Arbery, 25 ans, a été abattu le 23 février alors qu'il courait dans un quartier résidentiel de Brunswick, dans l'Etat de Géorgie, au long passé ségrégationniste.

Pendant plus de deux mois, les policiers locaux n'ont procédé à aucune interpellation et il a fallu la diffusion d'une vidéo du drame, relayée massivement sur les réseaux sociaux début mai, pour que l'enquête leur soit retirée et démarre véritablement. Un ancien enquêteur attaché aux services du procureur local, Gregory McMichael, 64 ans, et son fils Travis, 34 ans, visibles sur la vidéo, avaient été arrêtés le 7 mai. L'auteur de l'enregistrement, William Bryan, 50 ans, avait été interpellé deux semaines plus tard.