Meurtres de deux Scandinaves au Maroc : "Tout est sécurisé, les touristes peuvent venir", affirment les professionnels

Selon le Conseil provincial du tourisme d’El Haouz, 25 000 se rendent chaque année dans ces montagnes. "Maren Ueland et Louisa Verterager Jespersen, retrouvées sans vie le 17 décembre dernier ont campé la veille dans une région montagneuse non surveillée, à 10 km du centre d’Imlil avant d’être assassinées sauvagement le soir même. Leurs assassins passaient la nuit dans un campement voisin depuis plusieurs jours. Et pourtant, le campement est interdit dans la région, mais les randonneurs ont fait fi de cette proscription et en l’absence de contrôle….", indique le quotidien L'Economiste, premier quotidien économique du Maroc ce vendredi.





Nos confrères précisent également que jusqu’à lundi, "il n’y avait pas de contrôle non plus dans les refuges". Une défaillance sécuritaire qui peut exposer les personnes et leurs biens à des dangers : agressions en tous genres, vol, difficulté d’identifier une personne disparue", précisent-ils.





"J'ai des amis qui ont croisé Louisa et Maren pendant leur trek, elles étaient joyeuses et souriantes, elles n'avaient eu aucun problème... jusqu'à cette tragédie", relate pour sa part le propriétaire de la guest house dar Assarou.