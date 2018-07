Mexique : 4 militants tués le jour des élections

Théâtre d’une violence sans nom, le Mexique est toujours hanté par les nombreux gangs encore en activité. De fait, plus de 200.000 personnes ont été assassinés depuis 2006, année où l’Etat avait demandé à l’armée de démanteler les cartels. "Malheureusement, le Mexique est un pays qui vit une crise de sécurité depuis dix ans et aujourd'hui nous organisons l'élection la plus grande de notre Histoire", rappelait mercredi dernier le président de l'Institut national électoral (INE), Lorenzo Cordova. "Est-ce que le contexte de violence dans le pays contamine la politique ? La réponse est oui, et c'est grave".