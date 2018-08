Mexique : un avion de ligne s'écrase au décollage, les passagers survivent miraculeusement

Selon les premiers éléments dévoilés par le gouverneur de l'Etat, l'appareil a "reçu" une rafale de vent qui l'a "rabattu vers le sol", une aile touchant même la piste, déclenchant l'arrachement des moteurs et la glissade de l'avion sur quelque 300 mètres, avant qu'il ne s'enflamme.





L'avion transportait 97 passagers et 4 membres d'équipage, a précisé le ministre mexicain du Transport Gerardo Ruiz Esparza sur Twitter. Un correspondant de l'AFP qui s'est rendu sur place a vu un avion enveloppé dans un nuage de fumée, et des passagers qui quittaient à pied l'appareil, certains présentant des blessures légères. Selon Reuters, au moins 80 personnes auraient été blessées dans le crash. Deux blessés présentent des blessures graves : le pilote, touché à la colonne vertébrale, et une petite fille, brûlée sur 25% du corps.