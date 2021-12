L'épouse du narcotrafiquant mexicain "El Chapo", Emma Coronel, condamnée à trois ans de prison

Les procureurs avaient demandé une peine de quatre ans, une sentence plus légère que les réquisitions habituelles dans les affaires de trafic de drogue. Une réquisition justifiée par le magistrat Rudolph Contreras par l'âge de l'Américano-Mexicaine aujourd'hui âgée de 32 ans lorsqu'elle a épousé Joaquin Guzman. Les procureurs ont aussi rappelé qu'elle avait coopéré avec les autorités après son arrestation en février, qu'elle n'avait pas d'antécédents judiciaires et qu'elle n'était "ni une dirigeante, ni une organisatrice" au sein du cartel.

L'avocat a aussi fermement démenti que sa cliente ait coopéré avec la justice américaine, des allégations qui selon lui l'empêcheront de rentrer au Mexique, où vit sa famille. "Je ne suis pas sûr qu'elle pourra un jour rentrer chez elle, elle sera toujours en danger" des représailles du cartel, a-t-il expliqué à l'audience.

L'ex-reine de beauté, également influenceuse et apprentie designer, était au départ accusée d'avoir servi d'"intermédiaire" entre El Chapo et ses associés, et d'avoir participé à la direction du très puissant cartel de Sinaloa une fois son époux emprisonné au Mexique. En juin, Emma Coronel avait finalement plaidé coupable de trois chefs d'accusation : participation au trafic de drogue, blanchiment d'instruments monétaires et transactions avec un narcotrafiquant étranger.