Mexique : au moins 53 migrants tués dans un accident de camion

"Jusqu'à présent 53 personnes sont mortes et trois autres ont été gravement blessées" dans cet accident près de Tuxtla Gutierrez capitale de l'État du Chiapas (sud) frontalier du Guatemala, a indiqué dans un communiqué le Parquet général de la République.

Les drames de l'immigration ne surviennent pas que dans la Manche. Au moins 53 migrants en situation irrégulière, originaires pour la plupart du Guatemala, ont été tués jeudi dans un accident de camion dans le sud du Mexique, pays plus que jamais pris entre la pression migratoire de ses voisins pauvres du sud et la fermeté des États-Unis.

D'après les premières explications à la presse de la Protection civile, les migrants étaient entassés dans la remorque d'un camion. En excès de vitesse, il se serait renversé après avoir percuté un mur. "Plus de 100 personnes de diverses nationalités" se trouvaient à bord, a indiqué dans un communiqué la Commission nationale des droits de l'homme (CNDH) à Mexico. "D'après les témoignages des survivants, la plupart d'entre eux sont originaires du Guatemala", a déclaré le directeur régional de la Protection civile, Luis Manuel Garcia.

L'accident a eu lieu dans l'État du Chiapas, porte d'entrée des migrants en provenance d'Amérique centrale (Honduras et Salvador principalement) dans l'espoir de rejoindre les États-Unis. La Croix-Rouge, les pompiers et des ambulances se sont massivement déployés sur place. Les blessés ont été transportés vers les hôpitaux privés et publics de la région.

"Il y avait énormément de gens à terre, certains étaient déjà morts. Avec d'autres gars, on a fait ce qu'on a pu pour aider les secouristes à sauver ceux qui donnaient encore des signes de vie", a raconté Isaias Diaz, arrivé sur place quelques minutes après le drame. "J'ai vu cinq ou six enfants blessés. Des gens avec des blessures aux jambes, aux côtes, à la tête, au cou, partout", a-t-il poursuivi, très éprouvé. Selon d'autres témoins, le chauffeur du camion et une personne qui l'accompagnait, ensanglantés, ont pris la fuite en titubant après l'accident.