Mexique : l'alerte au tsunami déclenchée après un séisme de magnitude 7,5, au moins deux morts

C'est à Oaxaca, l'épicentre du séisme, que deux personnes ont trouvé la mort, dont une femme victime lors d'un écroulement de façade, selon le gouverneur de cet État Alejandro Murat, qui a donné un bilan provisoire. Dans le même État, deux autres personnes ont été blessées à San Juan Ozolotepec et une troisième dans la raffinerie de Salina Cruz, dont les opérations ont été interrompues un temps en raison d'un début d'incendie, selon Alejandro Murat et l'entreprise PEMEX.

Ce tremblement de terre intervient en pleine crise du Covid-19, qui a fait plus de 20.000 morts dans le pays. Des immeubles de bureaux et d'habitations se sont mis à trembler de longues secondes. Des pères de famille tenaient à bout de bras leurs enfants et tous s'éloignaient le plus possible des façades, par crainte d'éboulements. Nombreux étaient les habitants de Mexico qui n'avaient pas eu le temps de revêtir un masque en sortant précipitamment de chez eux, a constaté l'AFP.