Mexique : une attaque à main armée fait 15 morts dans une discothèque

Une fusillade qui a fait 15 morts. Ce samedi, une attaque à main armée contre une discothèque de l'Etat de Guanajuato dans le centre du Mexique a fait au moins 15 morts et quatre blessés, a annoncé le parquet local samedi. "Quinze hommes ont perdu la vie", a déclaré à nos confrères de l'AFP Juan José Martinez, porte-parole du parquet de cet Etat. Les blessés ont été transférés vers les hôpitaux de la région.





Selon les premiers éléments, plusieurs hommes armées sont arrivés dans la nuit de vendredi à samedi devant l'établissement appelé "La Playa" dans la ville de Salamanca et ont ouvert le feu contre les clients et les employés avant de s'enfuir, selon Juan José Martinez. Pour le moment, les causes de l'attaque restaient inconnues. Si aucun lien n'était pour l'heure clairement établi, cette fusillade intervient alors qu'une vaste opération des forces de l'ordre vient d'être lancée dans cet Etat contre un puissant groupe criminel spécialisés dans le vol de carburants.